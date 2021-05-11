美麗華開發公司在今年5月8日把公司分割成美杏、杏美和杏中三家公司，員工也會轉移到這些地方，而原本的工會可以逕自改組成關係企業工會嗎？勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，原公司如果分割成數家子公司，那原公司的工會可以召開會員大會修改章程即可籌組成關係企業工會，不用再另外號召30人發起工會。

王厚偉指出，新北市政府近期曾詢問公司分割後，工會組織的相關問題，回覆內容指出，如果原本公司有籌組企業工會，分割成數家公司，那原本工會可以舉行會員大會，更名、修改章程即可。

(中時 )