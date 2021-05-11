香港防疫措施上月29日起放寬，為期兩周，港府今（11日）宣布，本周四（13日）到期的社交距離措施會再延長兩周，內容仍相同。

港府將持續實施餐廳四類分級制，即若員工打針，餐廳時間放寬至凌晨12時及6人一桌；員工及顧客均打針可再升級，餐廳營業時間延長至凌晨2時及8人一桌；至於酒吧等停業場所，員工及顧客均須打針便可復業。

此外，本月24日起，香港所有學校可以全校學生回校上課，但繼續維持半天制。

●香港餐廳四類分級制

A類餐廳：無任何防感染控制措施，營業至晚上6時，2人一桌。

B類餐廳：維持現有感染控制措施，營業至晚上10時，4人一桌。

C類餐廳：員工已接種第一劑新冠疫苗，顧客使用「安心出行」，營業時間放寬至凌晨12時，放寬至6人一桌，容納人數不超過50％，宴會上限20人。

D類餐廳：員工已接種兩劑新冠疫苗並過了14天，顧客接種第一劑新冠疫苗及使用「安心出行」，營業時間放寬至凌晨2時，放寬至8人一桌，容納人數不超過75％，宴會上限100人。

「安心出行」是香港特別行政區政府在2020年11月16日推出的感染嚴重特殊傳染性肺炎風險通知流動應用程式。

(中時 )