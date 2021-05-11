大台南護理師護士公會日前舉辦國際護師節慶祝活動，於台南市江南渡假村以戶外購物嘉年華的方式進行，讓不能出國的護師們放鬆一下，更安排青農、小農、弱勢族群展售產品，護師們也熱情捧場，將農產採購一空。

呼應今年國際護師節的主軸，護理引領發聲：邁向健康照護願景，公會活動主題除了關心民眾之健康，並經由台南市政府社會局和農業局的協助，媒合青農、小農等團體擺攤，並於會中介紹熱血小農，推廣農產品，認識無毒農作對民眾食安與健康身體的重要性。

活動一開場，由台南市青農聯誼會總會長李佩娟解說，讓大家了解到有一群關懷台灣農業、土地，親身投入農業的青年朋友們，默默為台灣農業努力著，為台灣農業注入了一股新鮮的活力，就如同護理師在忙碌的醫療環境下，仍然克盡職責的幫助病人恢復健康一般。

而護理師們非常熱烈響應與支持在地青農，攤位上展售的蔬菜、香菇、木瓜、黑木耳、稻米、蘆筍等多樣化農產品，幾乎銷售一空。另外，為了讓護理師忙碌的生活中也能夠美美的，購物嘉年華的攤位中，也有數攤的美容保養、舒壓與口腔保健產品。公會也邀請到台南市慈光心智關懷協會、台南市南瀛脊隨損傷協會等公益攤位義賣自製食品、飾品，護理人愛心不落人後，紛紛響應支持購買，護師節購物嘉年華熱鬧有溫馨。

(中時 )