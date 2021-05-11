市議員吳瓊華要求市府應力促交通部儘速啟動台中鐵路高架化延伸段工程，並延伸到烏日成功火車站。（市議員吳瓊華提供）

台中鐵路高架化帶來便利及安全性，烏日人卻還在為平交道提心吊膽。市議員吳瓊華11日為民請命，要求市府儘速啟動台中鐵路高架延伸到成功站，由中央負擔起鐵路建設經費，讓市民別再為過鐵路平交道忐忑不安；市府強調，責由交通局協調交通部完成「大台中地區山海線計畫」可行性評估核定。

吳瓊華說，前台中市長胡志強與前台中縣長黃仲生努力下，行政院核定「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，當時市長盧秀燕擔任立委時，亦幫助台中爭取預算，最後總建設經費310.45億元，幾乎全都是中央出資；台中只負擔不到3％，因鐵路建設與鐵路事業是中央權管。

吳瓊華指出，後續鐵路高架化延伸到烏日，從胡志強市長就已經提出；林佳龍擔任市長時，2017年被行政院列為前瞻計畫中，大台中地區山海線計畫的「山線」。至今4年多，中央卻只有編列1500萬元補助可行性研究，市府提出的計畫遲未獲核定，到底卡在那裡？

吳瓊華表示，前年因為烏日成功站附近的平交道柵欄故障升起，有位鳳凰志工開車差一點被撞飛；最近還有民眾誤闖平交道遭火車輾斃，平交道已經成為烏日人，平常生活的最大夢魘。市府應力促交通部儘速啟動台中鐵路高架化延伸段工程，並延伸到烏日成功火車站。

吳瓊華強調，延伸案的經費亦須由中央擔負起鐵路建設與鐵路事業主責角色，應全額補助本計畫。市府表示，將請交通局儘速協調交通部完成「大台中地區山海線計畫」可行性評估報告之核定，並將於下次會期提出「大台中地區山海線計畫」專案報告。

(中時 )