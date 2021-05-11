台中鐵路高架化帶來便利及安全性，烏日人卻還在為平交道提心吊膽。市議員吳瓊華11日為民請命，要求市府儘速啟動台中鐵路高架延伸到成功站，由中央負擔起鐵路建設經費，讓市民別再為過鐵路平交道忐忑不安；市府強調，責由交通局協調交通部完成「大台中地區山海線計畫」可行性評估核定。
吳瓊華說，前台中市長胡志強與前台中縣長黃仲生努力下，行政院核定「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，當時市長盧秀燕擔任立委時，亦幫助台中爭取預算，最後總建設經費310.45億元，幾乎全都是中央出資；台中只負擔不到3％，因鐵路建設與鐵路事業是中央權管。
吳瓊華指出，後續鐵路高架化延伸到烏日，從胡志強市長就已經提出；林佳龍擔任市長時，2017年被行政院列為前瞻計畫中，大台中地區山海線計畫的「山線」。至今4年多，中央卻只有編列1500萬元補助可行性研究，市府提出的計畫遲未獲核定，到底卡在那裡？
吳瓊華表示，前年因為烏日成功站附近的平交道柵欄故障升起，有位鳳凰志工開車差一點被撞飛；最近還有民眾誤闖平交道遭火車輾斃，平交道已經成為烏日人，平常生活的最大夢魘。市府應力促交通部儘速啟動台中鐵路高架化延伸段工程，並延伸到烏日成功火車站。
吳瓊華強調，延伸案的經費亦須由中央擔負起鐵路建設與鐵路事業主責角色，應全額補助本計畫。市府表示，將請交通局儘速協調交通部完成「大台中地區山海線計畫」可行性評估報告之核定，並將於下次會期提出「大台中地區山海線計畫」專案報告。
(中時 )
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