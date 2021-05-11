衛福部長陳時中11日宣布，即日起至6月8日共4週，疫情警戒從第0級提升至第2級，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。由於法說會旺季將至，陳時中回應，仍可舉辦實體法說會。

媒體關注，法說會將至，指揮中心是否要求一律改採線上舉辦？陳時中表示，人數規模在百人以下沒問題，若人數超過百人，則需要主管機關金管會核准其防疫計畫，包含座位採固定座位且為梅花座，也因此場地空間就必須夠大才行。

媒體也關注指揮中心是否會建議大型公司思考，啟動「異地辦公，或員工在家上班」的超前部署措施？陳時中回應，指揮中心訂有企業指引，包含要持續監測員工健康等，不過現在尚未需要啟動企業的「異地辦公」階段。

對於婚宴會館等大型餐飲場所，陳時中也表示，需要有隔板、拉大座位空間，仍可營運。由於「疫情警戒標準及因應事項」規定疫情等級第2級，必要時，強制關閉休閒娛樂相關的營業場所及公共區域。陳時中強調，「目前還沒有場所需要強制關閉」，將舉辦的國中會考也不會停辦。

(工商 )