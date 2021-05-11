科技新聞網站《The Information》報導，在與人權團體共同進行調查後發現，蘋果公司有7家供應商疑似涉入新疆維吾爾族穆斯林的強迫勞動行為。

報導指出，有證據顯示連展科技、立訊精密、得潤電子、鵬鼎控股、康舒科技、中南創發和東山精密等7家公司，涉嫌加入中國政府強制新疆少數族裔參與勞動的計畫。

雖然北京當局宣稱其推動的是在新疆的脫貧計畫，而那些外國媒體報導的集中監禁場所是預防恐怖主義的職業訓練中心，但人權團體表示，這些招工計畫理應被視為強迫勞動，因為新疆的少數族裔並沒有拒絕參與的權力。

去年7月，美國政府點名中國觸控螢幕龍頭歐菲光與其他10家中國企業參與對新疆維吾爾族人權的迫害，並將這些企業列入出口管制的實體清單，隨後歐菲光證實已經結束與蘋果的供應合作關係，市值瞬間蒸發400億元人民幣。

去年蘋果執行長庫克在出席美國國會的反托拉斯聽證會時曾表示，蘋果無法容許強迫勞動的行為，一旦發現有供應商涉入，將切斷合作關係。

《The Information》的報告亦指出，除了蘋果之外，亞馬遜、三星、谷歌、特斯拉、微軟、臉書等大型科技公司，也都與這些強迫新疆維族人勞動的企業建立供應合作關係。

(時報資訊)