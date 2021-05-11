群創（3481）公佈2021年第一季營運成果，合併營收為838億元，營業淨利為149億元，稅後淨利為116億元，基本每股盈餘為1.15元。

2021年第一季整體出貨面積709萬平方公尺，較前一季減少4.7％，液晶面板售價為每平方公尺413美元。中小尺寸營收為170億元，較上一季減少2.9％，中小尺寸合併出貨面積78.83萬平方公尺，較前一季減少3.0％。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為26％，可攜式電腦為27％、桌上型螢幕為10％、電視為37％；以產品尺寸別區分，10吋以下為21％、10到20吋為31％、20到30吋為12％、30到40吋為8％、40吋以上為29％。

回顧2021年第一季，由於供應鏈持續緊俏以及終端需求維持高檔，推升面板價格上揚，公司營業額及獲利方面均顯著成長，其中營業淨利較2020年第四季大幅成長48.0％，達149億元。營業外支出因認列海外可轉換公司債選擇權評價損失％21億元，稅後淨利較上一季成長14.1％，達％116億元。

展望第二季，上游供應鏈供給仍緊俏以及後疫情時代零接觸的新生活模式崛起，同時，教育產品的需求帶動及電子產品規格提升，使得面板產能維持供不應求，第二季面板報價漲勢可望延續。公司將在面板及非面板應用領域上持續推出高值化、差異化的產品，持續深耕領先技術與競爭優勢。

(工商 )