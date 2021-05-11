封測廠南茂(8150)受惠需求暢旺、漲價及擴產效益挹注，2021年首季合併營收續創新高、本業獲利持穩高檔，配合業外收益顯著轉盈挹注，帶動稅後淨利9.59億元，季增達39.73％、年增達34.57％，每股盈餘（EPS）1.32元，雙創歷史第3高紀錄。

南茂首季合併營收64.65億元，季增2.46％、年增15.73％，連2季改寫新高。毛利率24.15％、營益率17.94％，雖低於去年第四季24.43％、18.38％，仍優於去年同期22.74％、16.11％，雙創同期新高。

南茂首季整體稼動率達86％，優於去年第四季85％及同期79％。其中，封裝達95％，較去年第四季97％略降、但優於去年同期81％。凸塊、驅動IC、測試稼動率分別達88％、81％、81％，優於去年第四季86％、80％、78％及去年同期83％、75％、77％。

觀察南茂首季各產品營收，面板驅動IC（DDIC）占29.2％、Flash占26.9％，金凸塊占17.6％、DRAM/SRAM占16.4％，混合訊號晶片9.9％。其中，記憶體產品營收季增4.8％、年增18.6％，驅動IC及金凸塊營收季減4％、但年增14.2％。

以產品應用別觀察，南茂首季智慧型裝置占36.5％、消費類23％、電視15.5％，車用和工業13％、運算12％。資本支出約11.1億元，其中LCD面板驅動IC約42.1％、測試約36.7％、封裝約16.8％、凸塊約4.4％。

(時報資訊)