美股四大指數齊跌，台股早盤在電子權值股下殺的情形下，指數開低走低，盤中原物料族群鋼鐵及航運撐盤，不過，蘇揆一句台灣也有新狀況，空方賣壓蜂擁而出，鋼鐵、航運倒地，多空交戰激烈，指數最低跌曾至16460點，大跌774.74點，僅次於去年疫情3月13日重挫776點，終場跌勢稍做收斂，收在16583.13點，下跌652.48點，成交值爆出7148.36億元，創歷史新天量；櫃買指數收在193.04點，下跌8.89點，成交量為853.73點。

證券分析師張陳浩說，台股早盤雖有跌點，但傳產多頭齊力抗跌，不過11點左右開始風雲變色，疫情加劇引發恐慌心態，鋼鐵、航運都開始急殺，多空交戰十分激烈，當沖的量出來，也成為今日成交量爆出7000餘億的主要原因。電子期五窮六絕已是慣例，短期難改疲軟走勢，疫情概念股今日雖有表現，但市場上的口罩、清潔用品的產能都已足夠，預期表現不會像去年的強勢。整體而言，台股5月不要大跌，能進行橫盤整理都算健康，6月可能會有小彈，7月在蘋果出貨帶動下，電子股重返主流，比較有機會表現。

盤面上，電子權值股全面收黑，台積電收在571元，下跌3.06%，單日市值蒸發4667億元；大立光收在2790元，下跌3.79%；聯發科(2454)、聯電(2303)收盤跌幅都在6%以上；防疫概念股趁勢崛起，恆大(1325)、毛寶(1732)、美德醫(9103)及康那香(9919)皆收在漲停板，疫苗股漲熱也不小，高端疫苗(6547)收在300元，上漲7.14%、國光生(4142)上漲3.59%，收在52元。

台灣電子股目前成交比重不到4成，線型又不好，張陳浩指出，觀察美國電子股中大部分都跌破半年線、季線，可看出電子股的疲弱，台灣電子股目前也呈現修正走勢，無論是IC設計、半導體及矽晶圓等暫時無法挑大樑。他說，近1個月，違約交割筆數越來越多，但金額都不高，未來恐將會持續的增加，鋼鐵、航運今日震盪洗盤，可以提醒當沖客，股市反而會更健全。

整體來看，台股短線趨勢轉空，今日爆天量收長黑並跌破前低，前路壓力沉重。由籌碼面來觀察，外資現貨賣超、期貨加碼空單，整體淨空單來到3.7萬多口，偏空調整。台股後市若有反彈，適時站在調節方將較為適宜。

(時報資訊)