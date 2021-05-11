嘉義縣布袋鎮一處農地被不肖人士偷埋事業廢棄物，6日環保局人員會同布袋分局員警到場，發現一輛怪手正在掩埋營建廢棄物。（讀者提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮一處農地被不肖人士偷埋事業廢棄物，6日環保局人員會同布袋分局員警到場，發現一輛怪手正在掩埋營建廢棄物。（讀者提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮一處農地被不肖人士偷埋事業廢棄物，6日環保局人員會同布袋分局員警到場，發現一輛怪手正在掩埋營建廢棄物。（讀者提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮一處農地被不肖人士偷埋事業廢棄物，6日環保局人員會同布袋分局員警到場，發現一輛怪手正在掩埋營建廢棄物。（讀者提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮一處農地被不肖人士偷埋事業廢棄物，6日環保局人員會同布袋分局員警到場，發現一輛怪手正在掩埋營建廢棄物。（讀者提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮一處農地被民眾發現，疑似利用晚上偷埋事業廢棄物，經向嘉義縣環保局檢舉後，環保局人員6日會同布袋分局員警到場，發現一輛怪手正在掩埋營建廢棄物，賴姓司機和葉姓承租人當場被查獲，雙雙被依法移送，今10日布袋鎮公和代表會到場會勘，除痛批非法掩埋，也擔心掩埋物含有毒廢棄物，要求送驗、查辦。

環保局指出，被非法掩埋的土地為高雄市葉姓承租人所承租，屬農牧用地，面積約2037平方公尺，6日晚間派出所員警到場時，賴姓司機正進行掩埋營建廢棄物行為，葉姓承租人也在場，當時葉姓承租人聲稱，因地面不平所以進行回填打算把地面填高，而現場堆置營建土石方體積約1950立方米。

環保局說，葉姓承租人已違反廢棄物清理法第46條，提供土地回填廢棄物，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金；賴姓司機則違反廢棄物清理法第41條規定，未經主管機關許可從事廢棄物清除、處理，同時涉及廢棄物清理法第46條刑責部分，挖土機現場遭查扣。

多位鎮代表發現地底掩埋許多廢輪胎，懷疑底下還有毒醫療或事業廢棄物，要求開挖送驗，防止毒害鎮民，環保局稽查隊回映會採樣送驗。

(中時 )