新竹市水情持續吃緊，北水局提出抗旱2.0計畫，將在頭前溪新增10口水井，讓竹市水井達到27口，每日將支援3萬5000噸水源，都將挹注到自來水系統中。另，竹市客雅水資源中心將增加RO儲水槽，1周內總儲水量將達135噸，提高竹科廠商取水效率。

新竹市長林智堅今天舉行抗旱會議，他說，對於抗旱，政府努力開源，頭前溪目前有17口水井，每日挹注約3萬噸水源進入自來水系統，經北水局評估後，將再新增8口水井，農田水利署也將開挖2口水井，總計將新增10口水井，全市屆時將有27口水井，所有水源都將進入自來水系統，供民眾使用。

另外，針對客雅水資源中心設有RO級移動式淨水設備，每日可產出1000噸再生水，目前儲水槽僅25噸，每次只能加滿1台至1.5台廠商大型水車，其他水車只能再等待30分鐘，待機台製水，導致廠商取水效率不佳。

即起市府與水利署合作，將客雅水資源中心儲水槽從原來25噸增設至135噸，可滿足5台廠商大型水車，再規畫竹科廠商專屬取水時間，盼打造「取水得來速」，提高廠商取水效率，藉此善用每1滴珍貴的水資源。

市府工務處指出，客雅水資源中心近兩周廠商取水量明顯增加，每日取水量都超過250噸，最高曾來到300噸，顯示儲水槽擴大確實有需求，目前儲水槽增槽計畫預計7天內完工，可增加廠商取水意願，每日取水量也將增加。

此外，北水局也展開抗旱2.0計畫，已增加緊急海淡設施產水達1.4萬噸，水源都將進入自來水系統。

市府同時表示，節流部分，目前也向旅宿業者宣導減少使用游泳池、噴水池等設備，並建議旅宿業者向住客宣導節約用水、減少泡澡等。

(中時 )