勇士11日打敗西區老大爵士，後衛柯瑞(Stephen Curry)猛砍36分，以119-116險勝，個人場均得分上升到31.9分，距離生涯第2座得分王寶座愈來愈近！同時西區老八的位置也暫時保住，與第9名灰熊仍有半場勝差。柯瑞爭奪得分王最大的對手巫師隊畢爾(Bradley Beal)受傷了，至少要缺陣兩場，他場均31.4分。

SC FOR THE LEAD! pic.twitter.com/SCSX6Ln6ev — Golden State Warriors (@warriors) May 11, 2021

前次打敗雷霆的時候，勇士貝茲莫爾(Kent Bazemore)笑說：「柯瑞29分鐘得49分，真是不可置信。然後外面還有一個大腿受傷的人想要追上來。你們可以去查查我說的是誰。」貝茲莫爾說的當然就是畢爾了，畢爾打出非常精彩的一季，其實他上季就以30.5分位居全聯盟第2，主要是火箭隊哈登(James Harden)的34.3分太恐怖，把其他人都壓下去。

美媒ESPN、CBS都指出本季是柯瑞表現最好的球季，媲美他2015-16球季的全票MVP演出。此戰勇士甚至把爵士按在地上打，終場前8分鐘領先多達18分。爵士終究是西區一哥，趁著柯瑞傳球失誤，爵士在剩下1分鐘時反超勇士1分！出手挽回危局的依然是柯瑞，讀秒階段在外線投進致命一擊，他出手之後還蹲著馬步冷笑。若非球隊戰績不佳，柯瑞很可能再拿MVP。

畢爾原先的後場搭擋是沃爾(John Wall)，沃爾上季受傷報銷，畢爾獲得巫師重點培養，球團甚至賣掉了沃爾。新加盟的韋斯布魯克(Russell Westbrook)展現無私精神，出手次數多年來首次降到18.9，不僅自己改寫最多大三元的歷史紀錄，還幫助畢爾的場均得分衝破31分。

(中時新聞網)