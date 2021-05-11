新冠疫情升溫，11日破天荒出現7名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心升高「出現感染源不明之本土案例」疫情警戒，交通部也配合加強大眾運具及場域防疫措施。交通部長王國材表示，5月15日至6月8日取消台鐵城際列車及高鐵站票，但不取消自由座，主要是考量到通勤族的需求。

王國材表示，首先5月15日至6月8日高鐵及台鐵城際列車取消站票，但沒有禁止自由座。主要是很多通勤族從桃園、新竹甚至台中搭定期票到台北來，如果把自由座取消，將對他們造成困擾。因此今天討論結果是取消站票，持月票也可以上車，但是若原本自由座坐滿了就不開放站票，王國材也坦言管理上可能要花很多力氣。由於端午節是6月13日，防疫升級會不會延續到端午節，王國材表示還是要看指揮中心決策。

另外高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具及郵局內禁止飲食，若有喝水、服藥、哺乳等需求，食用完畢後要儘速戴口罩。 至於例外情況也須與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔，才能在飲食時暫時取下口罩。

其他措施還包握，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借並停止辦理各項活動；觀光遊樂景點及大型群聚活動，依循指揮中心指引，需有總量管制，室外500人、室內100人以下；航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍。

(旺報 )