大陸國務院11日公布第七次人口普查結果，共14.1178億人，與2010年的133972萬人相比，增加了7206萬人，增長5.38％；年平均增長率為0.53％，比2000年到2010年的年平均增長率0.57％下降0.04個百分點，人口10年來繼續保持低速增長態勢。其中60歲及以上人口超過2.6億人，老齡化程度進一步加劇。大陸東吳證券首席經濟學家任澤平11日表示，大陸人口老齡化、少子化、不婚化加速到來，開放生育刻不容緩。

任澤平說，第七次人口普查數據顯示人口老齡化、少子化、不婚化加速到來，開放生育刻不容緩，開放三胎、加快構建生育支撐體系，讓民眾生得起養得起。

任澤平建議，應實行差異化的個稅抵扣及經濟補貼政策，加大托育服務供給，大力提升0-3歲入托率從目前的4％提升至40％；進一步完善女性就業權益保障；加強保障非婚生育的平等權利；加大教育醫療投入，降低撫養直接成本等。

(中時 )