本土病例暴增感染源不明！ 侯友宜強烈建議中央擴大普篩

新冠肺炎疫情持續延燒，蘆洲出現不明感染源確診個案，新北市長侯友宜11日宣布防疫升到二級，包括禁止室外500人、室內100人活動等，他也宣布，因為確診個案足跡到過蘆洲與新莊，除了蘆洲全區大消毒，兩區校園即刻起禁止開放，全部禁令將持續到6月8日，所有校際交流暫停，畢業校外旅行則延期或停辦。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新的防疫措施包括停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動；也會加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格暫停營業。

另外室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰；大眾運輸交通工具再提高消毒頻率，禁止飲食。

另外風景區人潮湧擠每 2 平方 1 人限制；文化場館及營業場所採人流管控；禁止醫院、護理之家探病；住宿型長照機構採視訊探視；足跡風險區校園暫停對外開放。

而持續管制包括關閉通風不良活動中心，藝文場館內兒童室，依空間大小控制容留人數、提高清消頻率親子館採預約制、銀髮據點暫停共餐服務，餐會改以發放便當方式等。

侯友宜，蘆洲、新莊地區昨天已經重點消毒過一次，蘆洲地區除了確診者足跡外，也將全面消毒，視同社區感染全面啟動。

(中時 )