立法院司法法制委員會明天將初審《刑法》相關條文草案，其中，國民黨立委李貴敏提案廢止「侮辱公署罪」相關條文，李貴敏表示，言論自由為《憲法》保障之基本權利，以及民主體制理應以人民為主及為民服務，高高在上的傳統官僚衙門體制，早應予以廢止。

李貴敏指出，《刑法》第140條、第141條「侮辱公署罪」是民國23年訓政時期所制定之法律，已無法符合現今民主體制，以及言論自由等《憲法》保障之基本人權，甚至有礙公民前揭權利之行使。為落實以人民為主及為民服務之民主體制，並確保言論自由等基本人權，因此提案刪除。

李貴敏認為，行政機關本應「依法行政」，不得箝制人民之言論自由；更不應以不符時宜的法令與刑責打壓民眾、迴避民眾的評論與指教，遑論真有侮辱情事，也有「公然侮辱罪」或「毀損罪」等足以規範。

李貴敏說，侮辱公署罪是訓政時期所制定，經過數十年之民主轉型，早已不符現今之民主體制。如縱容行政機關以之箝制言論自由，顯與民主國家之賦予人民言論自由之保障背道而馳，而有修正之必要。

(中時 )