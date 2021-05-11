在國際股市走弱，加上台灣本土疫情有擴大跡象，台股今天開低走，收盤大跌652.48點，下跌3.79％，成交金額7164.67億元，再創史上第一大量，收盤跌點則為史上第三大跌點，而距離去年鼠年開盤第一個交易日的重挫696.97點，僅差40多點。

台股先前收盤第一大跌點是2020年1月30日，當時鼠年開紅盤，全球股市在春節期間，受到疫情爆發，累計賣壓一次宣洩，指數大跌下跌696.97點，創下史上第一大跌點。

史上第二大跌點是在2018年10月11日當天下挫660.72點，當時美公債殖利率走揚，美股出現拋售潮，連帶送上台股股災。

近期台股電子股比重快速下降，資金轉向傳產、金融及原物料。而美國科技股賣壓沉重，費半大跌4.66％，台積電ADR重挫逾3.8％，已經脆弱的電子股，讓台股今天盤前風雨欲來，開盤後再次震撼教育，指數盤中一度大跌超過774.74點，由於台股創高，跌點也大，盤中跌點為史上盤中次大的一次。連近期強勢的航運股也出現大幅震盪，不過，與電子股相較，尤其一樣展望不錯面板股，航運股相對抗跌。

今天成交金額創下史上第一大量，指數收盤力守季線，但長黑K線再次摜破月線，5日、10日及20日都呈現下彎，周線亦再次出現長黑K，中長期高檔轉弱跡象浮現。而台積電(2330)今天收一個跳空下跌缺口，接下來留意電子大型股的走勢，恐持續影響指數表現。

(時報資訊)