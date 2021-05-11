創世台東到宅護理師張雨潔不僅是植物人依靠，更是家屬的精神支柱。（創世基金會台東分院提供／蔡旻妤台東傳真）

在創世台東安養院的資深護理師張雨潔在國際護師節前夕分享到宅服務經驗，她平均每月探訪90至100位在家安養的植物人，每年服務近千人次；從原本不敢開車，至今上山下海走遍台東縣市各鄉鎮村里。她說，服務中遇到困難及挫折時，看到家屬們肯定的眼神，哪怕是植物人的最後一哩路，都願意成為他們的依靠，這樣的意志是支持她從事護理工作的動力。

今年是張雨潔第4年擔任到宅護理師，她回憶起日前懷孕期間，仍堅持服務到宅個案58歲的李先生，由於李太太表示先生臥床前很愛乾淨，希望每次都能原床泡澡，但後期服務時，李先生身體狀況時常不穩定，有次一進李家服務時，看見李太太已備好泡澡用具，但當她接近李先生床邊，就查覺到不太對勁，於是趕緊測量生命跡象，血壓67／34 mmHg，生命狀況不穩定，與李太太討論及評估後，仍繼續進行原床泡澡服務。不到1周後即獲知李先生離世消息，李太太肯定她的努力，並感激她替先生完成最後一次泡澡心願。

創世基金會台東分院表示，護理人員是病者的倚靠，在創世基金會全台17所安養院、3個分會中，目前共有150位專業護理師，如同照護家人般，運用護理專業、發揮南丁格爾的精神，日夜輪值守護植物人。

此外，不僅在安養院內，到宅護理師更走出院外，到植物人家中教導照護技巧、指導原床泡澡，不計舟車辛勞，日日走訪。是使命感，讓創世護理師不僅是植物人依靠，更是家屬的精神支柱。創世基金會在護師節特地對於長年堅守崗位，守在植物人身旁的創世護理師致上最高敬意。

創世基金會長期耕耘清寒家庭植物人照護，目前安養約800位植物人，免費提供2000多位植物人家庭到宅服務。照顧1位植物人每天約需10片尿布，盼社會大眾每天存10元，每月300元，「集十」行善，愛不間斷。

愛心專線：(089)220-848 集10行善小組。

集10行善定期定額幫助植物人捐款方式連結：https：／／www.genesis.org.tw／contents／events_ct？c=1＆id=334

(中時 )