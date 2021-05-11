周一美股不振，台股開低近百點，權值電子股大立光(3008)、台積電(2330)、聯電(2303)及聯發科(2454)全面翻黑，加上金融股翻黑難救盤，指數一路向下。傳產股拚當求世主，盤中紡織族群掀起漲停潮；台玻(1802)衝上40元關卡凝聚多頭人氣，玻陶指數大漲逾7%；造紙類股人氣旺盛，成為資金避風港。然而疫情警戒升級，台股恐慌跟著升級，傳產股漲勢難維繫，盤中指數下跌逾700點，類股幾乎全倒，終場收跌652.48點，為16583.13點，成交值7148.35億元，5日、10日、月線皆失守。今日外資(不含外資自營商)賣超423.8713億元，投信買超17.595億元，自營商賣超137.9295億元，三大法人賣超544.20億元。

類股幾乎全盤皆墨，電纜、光電與電子零組件股賣壓重；玻陶、紡織股相對抗跌。台玻因平板玻璃價格大漲挹注營運，多頭攻勢凌厲衝上40元，中釉、冠軍跟風走高，即使台股跌勢兇猛，收盤僅剩台玻上漲，類股指數仍在5%左右，是唯一收紅的類股。台灣疫情警戒升級，防疫股動起來，恆大(1325)、集盛(1455)、毛寶(1732)、美德醫療-DR(9103)、康那香(9919)等漲停；熱映(3373)、亞諾法(4133)、國光生(4142)、南六(6504)、高端疫苗(6547)、台康生技(6589)攜手走揚。

台積電、聯發科等電子權值股重挫，新股王寶座的矽力-KY(6415)股價今日打至跌停板，昔日「十千金」打對折剩「五千金」，聯發科(2454)、祥碩(5269)、力旺(3529)、富邦媒(8454)、亞德客-KY(1590)等5檔股價都掉到千元以下。受到印度疫情延燒恐衝擊到智慧型手機銷售影響，今天智慧型手機相關零組件廠股價遭到重擊，大立光失守2800元關卡，為今年1月18日以來新低，玉晶光(3406)、華通(2313)、台光電(2383)、穩懋(3105)及宏捷科(8086)等同步探底。

台股攻過萬七後，位處高檔讓投資人又愛又怕，也加劇消息面的影響力，台股近2個交易日融資增加超過百億元，短線籌碼凌亂，今日在美股下挫與台灣疫情升級的雙重影響下，台股巨震，終場收跌652.48點，成交值7148.35億元，再創新天量，並寫下單日第三大跌點紀錄；5日RSI為26.16，10日RSI為36.13，9日K值為35.90，9日D值為45.58，20日乖離率為-3.45。今日恐慌性下跌，國安基金出面信心喊話，財政部官員認為，台股一度漲至17000點，適度修正是正常的情況，國安基金也會緊盯台股是否有重大失序的情形。

台灣經齊成長樂觀，惟疫情升溫且指數站高峰，分析師林成蔭認為，台股短線風險已漸增，先持股下調到低水位靜候整理時機。非電子股為本波行情主角，在資金轉進大漲一番後，短線正乖離大；科技股走勢疲軟，台積電自1月的679元高點回檔至今、聯發科跌破千元關卡，尚未看到反轉契機。目前正值在上市櫃公司第1季季報公布期，具有基本面的個股仍較受到資金青睞。

(時報資訊)