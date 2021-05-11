學生於月初時發起連署。（翻攝自Dcard）

原訂於14日至17日，於南港展覽館舉行的「第40屆新一代設計展」，為因應近期疫情升溫，根據稍早行政院蘇貞昌院長舉辦的記者會、中央流行疫情指揮中心下午2點舉辦之記者會、台北市政府即將於下午3點發布之防疫升級指示，宣布立即停止辦理實體展覽，雖提供購票民眾全額退款、參展學生全額保證金、預繳的水電費，但依舊引起學生怒火

其實學生早在月初，北北桃疫情亮紅燈時，就曾表示希望展覽停辦，甚至發起「學生心已怠 拒絕新疫Die」連署，期盼獲主辦單位重視，但由於當時指揮中心、北市府沒有提升防疫等級，各方評估後仍照常舉行，今（11）日突宣佈停辦，再加上因原訂明日開放佈展，不少中南部參展學生已事先到台北住宿，展櫃、展品也預先運送至台北，突如其來的停辦公告，引起許多學生不滿，雖能拿回保證金，但投注於展品、展櫃的錢，卻拿不回來，也因此不少學生紛紛表示「當學生都盤子？」、「把學生當猴子耍」。

(中時 )