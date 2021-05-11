民進黨議員洪健益昨（10日）在台北市議會質疑，身為市長柯文哲妻子、北市聯醫醫事人員的陳佩琪未施打疫苗是「心態不對」，遭陳在臉書反嗆議員何來權力管別人，更說「請問蔡英文總統打了嗎？」對此，國民黨台北市議員羅智強表示，陳佩琪只是平民，要不要打疫苗是個人自由，當時前總統馬英九都敢施打國光疫苗，蔡英文貴為總統，難道不該率先施打，以安民心。

針對民進黨攻撃陳佩琪沒有打AZ疫苗，羅智強今（11日）在臉書發文表示，自己要說的是，「可是，英文，陳佩琪不是總統耶」，陳佩琪要不要打疫苗是個人自由。

羅智強直言，AZ疫苗有那麼多的爭議，政府決定還是要用，只能尊重，但總統先示範施打AZ，以安國人之心，這一點不過份吧。羅智強舉例，2009年H1N1疫情蔓延，國產的國光疫苗問世，綠營人士撲天蓋質疑安全性，且那時可沒人説民進黨在扯防疫後腿，馬英九為安國人之心，率先施打。

羅智強請問蔡英文，「平平都是總統，為什麼馬英九做得到妳做不到」？如果連蔡英文都怕打AZ，民進黨要陳佩琪打AZ，難道這是「別人的囡仔死不完」的概念嗎。

對於建議陳佩琪施打疫苗，延燒到蔡英文該不該打疫苗議題，洪健益今受訪表示，蔡英文是否施打屬「國安問題」，依他的層級管不到，會詢問陳佩琪，是因昨北市府發現醫事護人員施打率低，才會想問身為聯醫醫師的陳佩琪，而不是因為她是柯太太才詢問。

(中時新聞網)