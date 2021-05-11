中央流行疫情指揮中心11日宣布，新增7例本土病例，其中5例與宜蘭縣羅東鎮中正北路的「銀河百家樂」遊藝場。（衛福部提供／游念育台北傳真）

中央流行疫情指揮中心11日宣布，新增7例本土病例，其中5例與宜蘭縣羅東鎮中正北路的「銀河百家樂」遊藝場有關，而這家遊藝場剛好就位在羅東夜市旁，宜蘭縣羅東鎮信義里長曾連枝表示，遊戲場通常是在半夜生意較好，顧客通常都是年輕人，而里民得知消息後當然會比較緊張，但只能提醒大家勤洗手、戴口罩做好防疫措施。

華航諾富特疫情持續擴大，宜蘭驚傳出現一名新冠肺炎確認案例，是羅東鎮某電子遊藝場女員工，目前還查不出感染源，羅東鎮夜市觀光發展協會總幹事表示，攤商也做好心理準備，相信這兩天羅東夜市的生意一定會比較差，但還是會繼續擺攤。

曾連枝說，政府都有派員到場消毒，但還是要呼籲大家勤洗手、戴口罩，羅東夜市人群聚集要保持社交距離也很難，還有像是吃到飽的火鍋店也很難去預防，只能提醒民眾做好防疫，消息一出，里民也是人心惶惶。

總幹事表示，攤商這幾天不會停業，會擔心停業會被認為是有確診者來過，所以會保持營業，但是攤商有預期生意一定會受到影響。

(中時 )