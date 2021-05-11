台股11日大跌652點作收，其中盤中更一度跌超過700點，是近幾個月來單日最大跌幅，國安基金動向也引起市場一致矚目，對此國安基金官員表示，11日台股大跌，主要受到美股下跌的影響，而台股站上17,000點之後，的確會作修正、波動，不過國安基金也將緊盯台股後續表現，特別是若下跌究竟是適度修正，或是失序，國安基金會密切關注。

國安基金官員指出，11日美股大跌，包括韓國等其他國家股市也受波及，諸如國際疫情升溫、以及預期未來通膨帶動大幅升息等疑慮，均影響國際股市表現，台灣亦因此受到影響。不過國安基金幕僚官員也同時以台灣的經濟基本面向股民信心喊話指出，目前台灣的基本面良好，特別是第1季的經濟成長率達到8.16%、雙位數成長的進出口，多家上市櫃公司的獲利表現也很亮眼，但即使基本面再強，台股也不可能只漲不跌，所以投資人後續仍要注意投資風險，國安基金亦會密切關注後市。

(工商 )