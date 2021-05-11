最新發佈的報告顯示大陸男子越來越愛美，讓男士化妝品市場成為熱點話題。據財聯社援引韓聯社報導指出，韓國貿易協會成都代表處5月10日發佈一份報告顯示，大陸男子化妝品市場近4年來以年均7.7％的速度急劇增長，去年市場規模估計達到167億元人民幣。

隨著大陸男子美妝市場的快速增長，韓國貿易協會還建議韓企積極面向大陸市場的這塊消費群體行銷，有針對性地推出改善油性肌膚、粗大毛孔、暗沉膚色和祛痘等男性功能化妝品。

另看到艾媒諮詢發佈的「2020年雙十一中國男性化妝品消費情況」數據顯示，進口彩妝備貨年增3000％、增長30倍；男士護膚（護理、面霜、爽膚水）漲勢明顯，達到30％左右，甚至「00後」男生購買粉底液的增速是女生的2倍，眼線的增勢是女性的4倍。

觀察大陸男性化妝品市場消費增速明顯，反映當前整體審美意識已經發生了變化，特別是精緻男孩概念的火爆，更預示著男性自我美妝意識的覺醒和重視。同時，綜藝節目、偶像與網紅效應加上直播帶貨，都進一步推動男性化妝品消費意識覺醒。

按年齡段看，主要消費者群體是1995年以後出生的18到25歲男性，占整體男性化妝品消費的59.5％，其次是26到30歲，占比21.3％。

按購買產品來看，18到25歲主要購買的產品依次是潤唇膏、鼻貼和洗面乳，26到30歲則偏愛防曬霜和面膜，31到40歲更多購買眼部除皺面膜和皮膚精華等抗衰老產品。

(旺報 )