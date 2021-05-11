由於美股收黑、本土出現感染源不明的確診者，台股今重創652.48點，收在16583.13點，引起網友們一片哀號，有網友想到去年3月股市崩盤的慘況，認為若疫情持續擴大，股市勢必受到牽連。

費城半導體指數周一跌逾4.6%，台股早盤電子股崩跌，大盤受到拖累跌逾360點，沒想到午盤再受本土疫情升溫影響，一度重挫逾700點，終場收在16583.13點，大跌652.48點，爆出7148億新天量。

台股今暴跌引起PTT網友們討論，有網友發文問今天有人沒賣股票的嗎？引起熱議，有網友提到若本土疫情失控，股市必定受到牽連，「去年三月演一次給大家看過了，好好複習吧」、「從去年的經驗來看，其實放著就好啦」、「還有得觀察，現在就判斷太早了吧。」

另外有網友透露自己早盤發現不妙，趕緊出脫持股，「早上開盤看沒戲就全砍了，希望這決定是正確的」、「腳麻來不及跑」、「全清光了，這波感覺不妙，疫情又缺水」、「抱歉我砍光了，如果回穩再認錯買回，降低風險」。

儘管如此，仍有網友認為崩點就是買點，「明天會漲回來，怕什麼」、「逢低布局，持續加碼」、「加碼買紡織，還漲停」、「加碼啦砍在阿呆谷」、「沒砍 倒是有考慮加碼 最後沒出手」、「跌停再加碼啊」。

台股今電金傳一片綠油油，僅紡織、玻璃類股收紅，權值股台積電收在571元，跌幅逾3.6%，聯發科收在911元重創近7%，聯電也有逾6%跌幅，面板三虎友達、群創及彩晶都跌停。

(中時新聞網)