市長盧秀燕強調，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。（陳世宗攝）

中佳電力公司申請在台中港興建燃氣複循環發電廠，台中市議會11日召開第7次會議，引起藍、綠市議員的高度關切。市長盧秀燕指出，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組是全國最大電廠，應按比例總量管制，不該公營的不減、民營也要新設，對台中市民十分不公平；市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。

台中市議會今日進行第7次會議，市議員李中、楊正中、林汝洲、何敏誠、吳瓊華、李天生等人關心民營中佳電力公司申請於台中港工業專業區二興建一座「燃氣複循環發電廠」，將於5月14日舉辦環評說明會，預計2024年併聯發電。

盧秀燕說，中市境內目前有5支煙囪、10部機組，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，建議中央公營、民營均按比例總量管制，不超過現有的5支煙囪、10部機組，勿因桃園大潭及深澳電廠提早退場就改到台中港設置機組，在公營機組未減少、民營也要新設下，對台中市民來說十分不公平，市府堅持汰舊換新，共同維護中部人健康，守護空氣品質。

經發局表示，前年即接獲民營電廠中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，由於基地鄰近台電目前要興建2部燃氣機組，原預計2024年併聯發電，投資金額120億元，因電業法規定須取得地方政府同意，市府在收到中佳送件時就以「需取得台電對等除役1部燃煤機組之共識函文」理由駁回。市府對公、私態度一致，台電要興建2部燃氣機組的前提，必須拆掉4部燃煤機組。

都發局說，考量台中電廠新建燃氣機組對於台中港海岸環境及景觀影響甚鉅；都發局辦理都市設計審議內容，確實包括環境保護、資源再利用及景觀維護等相關內容，尤其減碳環保對抗空污是世界趨勢，也是市長的政策目標，所以都市設計審議對於新建燃氣機組對環境生態保護及海岸景觀的影響，將審慎把關並按照法定程序辦理。

環保局指出，台電提供中火燃氣機組環評資料顯示，中火2部燃氣機組預估2025年上線後，加上燃煤機組每年排碳量，常態情境為每年3196.25萬噸二氧化碳當量（CO2e），還比去年2627.602萬噸二氧化碳當量，大幅增加568萬噸。

環保局強調，換算其用煤量顯示中火保留4部燃煤機組備用，僅是為增加調度、並未因燃氣機組上線後減少生煤用量，顯與國際加速除煤減碳的趨勢背道而馳；呼籲中央加速能源轉型、展現朝淨零轉型的決心。

(中時 )