創世基金會台東分院為縣內95名植物人，免費提供「原床泡澡」到宅服務，但由於台東縣地形狹長、面積高居全國第3，海岸線從南到北170多公里，只有1位護理師，到宅志工則掛零，護理師長期以來都得咬牙苦撐；院長王玉鳳坦言，以創世目前在台東人力而言，「個案平均1個月能洗到1次澡就不錯了」。

創世基金會台東分院表示，從2010年開始，提供弱勢家庭植物人免費到宅服務，由於台東地形狹長，必須得南北奔波，還有個案位處偏遠的山區部落，護理師得面臨體力與心理的雙重壓力，都是一大考驗。而到宅服務中「原床泡澡」，護理師從開車往返，到準備泡澡墊、裝抽水馬達、上固定夾、抬水、幫個案翻身等工作，全程都要自己來。

在護理師DIY將床舖變成「臨時浴缸」後，才能讓植物人洗個舒服的熱水澡；護理師也分享，有時到偏鄉遇上沒熱水器，得等候家屬用木柴燒水，最快40分鐘，才能完成1個個案，平均1天服務6、7個，照這樣輪流，1位個案最快要30天，才能洗1次澡。

創世基金會台東分院坦言，若有長期到宅志工，不僅可分攤護理師壓力，更可節省時間，服務更多弱勢植物人，對於女性護理師而言，安全也有保障，但是，目前到宅志工沒半個人，僅有非常少數的學子提供數次協助，但之後面臨升學、就業等變遷及壓力，又變成零志工的原樣；像高雄、桃園等縣市，都有固定且長期到宅志工團隊，然而，台東偏鄉人口老化、外流嚴重，留在家鄉的青年，也得負擔家計、養家活口，根本無暇行善。

(中時 )