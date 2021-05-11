原將在5／15(六)在信義劇場Legacy Max舉辦的《似曾相識Somewhere In Time 西洋歌曲演唱會》因新冠肺炎疫情急轉直下，中央流行疫情指揮中心及台北市政府已宣布室外500人以上、室內100人以上的集會活動，即日起至6／8為止需全面停辦，主辦單位非常遺憾的宣布5／15(六)晚上7：30的演唱會決定延期舉辦。因事出突然，主辦單位正積極與Legacy 研議延期舉辦的檔期，將會盡快公布最新的日期，讓已購票的觀眾可以持原票券參加延期的演唱會。

由范怡文、林芯儀、劉品言攜手開唱的《似曾相識Somewhere In Time 西洋歌曲演唱會》，5月初已經進練團室與樂團彩排多次，也為了迪斯可舞曲的橋段努力練舞，3人得知演唱會延期的消息，覺得相當失落與難過，但是這是老天爺給全世界的考驗，為了防堵疫情的破口，必須同心協力一起守護，希望這次台灣能夠度過難關，3人會相約在確定延期的日期，再將最精彩的西洋歌曲帶給大家！

另外，主辦單位也在年代售票網站上公告演唱會票券的使用及退票方法，已經購票的觀眾可以在延期日期確定後，持原票券於演出當天入場，無須換票；如延期日期當日無法前往觀賞的觀眾，也可以上年代售票網站www.ticket.com.tw《似曾相識Somewhere In Time 西洋歌曲演唱會》網頁參考退票辦法。

(中時 )