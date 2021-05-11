【LIVE直播】新增7例本土！新北＋宜蘭6例感染源不明 陳時中宣布進入社區感染｜2021.05.11

對於今天一口氣增加七名本土案例，創下有疫情以來單日最高，從疫情發生到現在，台灣有多少例不明感染源？指揮官陳時中說，不明感染源過去曾經有11起，傳染給17人，這是我印象深刻的，現在要觀察到6月8日，兩個潛伏期。

至於今天新增的6名不明個案是否要做基因定序？陳時中說有必要就會做。是否是獅子會會長？陳時中說確定就會對外報告。

對於宜蘭社團瘋傳案1202去過麥當勞、寶雅等，陳時中表示，現在疫調還沒看到，個案11點多騎車上班，8點多下班，回家睡覺，對於有沒有肚子餓去買東西，還需要疫調進一步了解。

羅東遊藝場群聚案的足跡目前只公布遊藝場，陳時中表示，因為昨天晚上才知道，昨天晚上衛生局幾乎是徹夜先匡列接觸者，兩個都還在檢驗中，很辛苦，疫調會繼續進行，未來足跡會再陸續公告，因為昨天晚上才知道，速度已經很快，足跡一定會再查清楚公告。

本次疫情爆發，與去年同期相比何者更為嚴重？陳時中表示，我覺得去年世界疫情剛剛起來大家是緊張的，當時防疫物資，口罩供給量不是很夠，現在口罩很齊全，酒精也很齊全，但多多少少有一些防疫的疲乏，因此自己的防線一定要守好，對自己也好，對家人也好，對社會也好。

(中時 )