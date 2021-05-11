土耳其籍男星吳鳳來台發展多年，2018年領到中華民國身分證，成為「正港台灣人」，並和老婆育有一對女兒，幸福組成一家四口，熱愛台灣的他透露昨（10）日遇到兩個突發狀況，事後讓他更加感謝台灣給的一切。

吳鳳透露昨（10）日遇到兩大狀況，其一就是工作的時候把包包忘記在餐廳外面，回家之後才發現沒有拿包包，當下老婆立刻打電話詢問餐廳業者，雖然已經間隔2個多小時，但餐廳業者仍在一樣地方找到包包，他更透露之前錢包遺失，最後被一個好心民眾撿到，還親自送到家門口，若在國外90%的機率會不見，不禁大讚：「在台灣找回來的機會很高」。

另一個狀況就是回家後，發現小女兒發燒，雖然已經晚上8點多，但台灣每個市區仍有診所可以看診，而且藥物跟掛號費總共才150元，吳鳳表示若是在土耳其，不僅晚上9點就找不到診所看醫生，去醫院就醫就必須排隊等候，若去私立診所看醫生，光是掛號費就要花費1000元左右，從中都能了解台灣醫療制度的完善。

吳鳳表示很常跟大家分享台灣相關文章，最大目的是想讓更多人懂得珍惜這塊土地，從台灣優點出發對待一切，雖然昨天發生狀況不大，但小小的事累積起來，台灣就變成為心目中的神地，對此，網友也紛紛大讚台灣的美好：「台灣是一個好地方好寶島，每個人的心都是熱誠善良的喔」、「臺灣真的是寶島，治安好，有人情味，優質醫療資源」。

(中時新聞網)