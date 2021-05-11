臺北市勞動力重建運用處為協助庇護工場營運，於101年度開始辦理「本府各級機關採購庇護工場暨社會企業產品競賽活動」，勞動局長陳信瑜表示，北市府10年來持續推動各機關採購庇護工場產品，109年度各機關採購金額維持近5,000萬佳績，市長柯文哲於11日市政會議上，特別頒發獎座表揚市府績優局處。

柯文哲指出，市府各級機關去年度辦理採購庇護工場暨社會企業產品競賽，獲獎名單分A組﹕一級機關暨區公所；B組﹕二級機關及學校，A組前5名:衛生局、環境保護局、教育局、社會局及消防局。B組前5名: 臺北市立聯合醫院、警察局大安分局、警察局保安警察大隊、警察局交通警察大隊、臺北市勞動力重建運用處。

陳信瑜說，產品類型共25大類，其中以印刷類最為大宗，總採購金額近2000萬元，占所有採購比率4成，另外值得一提的是，A組第1名的衛生局，已持續第4年獲得第1名佳績，其採購產品類型為印刷及清潔服務等；B組為臺北市立聯合醫院，也已連續3年蟬聯榜首，其採購類型以清潔服務為主。

陳信瑜說，北市目前有43家庇護工場11家社會企業，有近800名障礙者就業，產品及服務多元，歡迎各級機關、企業及民眾踴躍就近採購庇護工場產品，為庇護員工加油。

(工商 )