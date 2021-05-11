蘇慧倫挺「師兄」鼓鼓呂思緯 《全明星運動會》。（相信音樂提供）

蘇慧倫日前為力挺「師兄」鼓鼓呂思緯特別來到《全明星運動會》錄影現場，身為代言人的她，帶來了麵包應援，為所有藍隊、紅隊成員加油打氣。她私下很喜愛運動，每位參加藝人為了比賽盡心盡力挑戰極限相當佩服，貼心提醒他們小心運動傷害，蘇慧倫說曾經做過的極限運動就是滑雪，有次因為摔倒撞到頭，一瞬間腦袋空白失憶，也讓她更小心運動。

蘇慧倫表示，《全明星運動會》收視高到不可能沒看過，她以小粉絲心態帶一些餐點來探班，而全明星成員一見到蘇慧倫都興奮不已，大合唱經典歌曲〈鴨子〉回應，和她同是藝校的學弟彭小刀看到她凍齡模樣，直呼：「根本是我學妹吧！」，最後全明星成員也送上祝福，預祝鼓鼓和蘇慧倫8月21日以及9月4 日在高雄流行音樂中心的演唱會演出成功。

即將在9月4日舉辦「生命之花」演唱會的蘇慧倫，去年在北流舉辦的30週年「生命之花」演唱會，佳評如潮，相隔一年開唱，蘇慧倫相當興奮，有運動習慣的她一個星期運動二次，包含重訓及瑜珈，期待9月4日的高流演唱會能再度留下美好回憶。「生命之花」演唱會高雄場演唱會門票將於5月22日中午12:00 拓元售票系統開賣。

(中時 )