蘇慧倫日前為力挺「師兄」鼓鼓呂思緯特別來到《全明星運動會》錄影現場，身為代言人的她，帶來了麵包應援，為所有藍隊、紅隊成員加油打氣。她私下很喜愛運動，每位參加藝人為了比賽盡心盡力挑戰極限相當佩服，貼心提醒他們小心運動傷害，蘇慧倫說曾經做過的極限運動就是滑雪，有次因為摔倒撞到頭，一瞬間腦袋空白失憶，也讓她更小心運動。
蘇慧倫表示，《全明星運動會》收視高到不可能沒看過，她以小粉絲心態帶一些餐點來探班，而全明星成員一見到蘇慧倫都興奮不已，大合唱經典歌曲〈鴨子〉回應，和她同是藝校的學弟彭小刀看到她凍齡模樣，直呼：「根本是我學妹吧！」，最後全明星成員也送上祝福，預祝鼓鼓和蘇慧倫8月21日以及9月4 日在高雄流行音樂中心的演唱會演出成功。
即將在9月4日舉辦「生命之花」演唱會的蘇慧倫，去年在北流舉辦的30週年「生命之花」演唱會，佳評如潮，相隔一年開唱，蘇慧倫相當興奮，有運動習慣的她一個星期運動二次，包含重訓及瑜珈，期待9月4日的高流演唱會能再度留下美好回憶。「生命之花」演唱會高雄場演唱會門票將於5月22日中午12:00 拓元售票系統開賣。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。