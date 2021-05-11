由苗栗縣教師組成的慢速壘球隊，奪得總統盃亞軍。（謝明俊攝）

竹南照南國小學生奪得教育部全國民俗體育比賽亞軍、季軍。（謝明俊攝）

苗栗市僑育國小學生獲合約制橋牌賽冠軍。（謝明俊攝）

苑裡國小男女學童排球隊獲獎無數。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌非常重視縣內國中小學參與各類賽事活動，近期包括竹南照南國小田徑隊在多個賽事中奪下佳績，6年級同學莊沂璇更獲得百米冠亞軍，苗栗縣教師聯合隊參加總統盃慢壘賽奪下亞軍，公館國小及明仁國中獲得全國教育盃橋藝錦標賽冠軍，11日上午由徐耀昌頒獎表揚，期望小朋友再創佳績。

苗栗縣人口雖僅53萬人，各國中小規模不若大縣市，但每所學校都努力發展各校特色體育活動，讓學生有機會接觸學習不同的體育賽事，歷來都有非常傑出表現。

其中像是竹南照南國小，前任校長邱廷岳就非常重視學生體能活動，全力支持發展網球、桌球、田徑及民俗體育等，校內女童網球隊從去年起參加國內多個賽事，包括新北市全國青少年網球錦標賽等，獲得12歲女子組單、雙打冠軍及季軍等佳績。

照南國小的強項之一田徑隊，在教練陳冠銘、鍾政宏等人悉心帶領下，參加國內各種賽事，成績相當傲人，與6都大型小學相比，絲毫不遜色，其中，6年級同學莊沂璇還勇奪桃園市全國田徑分齡賽U13女子百米冠軍，以及女子4百接力亞軍，相當難能可貴。

此外，卓蘭國小及苑裡國小的排球隊，參加去年知名永信盃排球賽，分別獲得冠亞軍的榮譽，在學生體型都不如都市學校的情況下，2校學生的優秀表現，更令人讚嘆。

除了體育項目，縣府也很重視民俗體育，甚至是橋牌等不同內容賽事，公館國小及苗栗市明仁國中、僑育國小全力發展橋牌，在去年教育部主辦的全國橋藝錦標賽中，分別獲得第1至第3名的好成績。

為了鼓勵小朋友們繼續在各種體育賽事活動努力，苗栗縣長徐耀昌特別約見表揚全部170餘位表現優良的師生，期許他們繼續強健體魄，爭取更好成績。

(中時 )