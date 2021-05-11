金門農工水產養殖科的3位同學以「粉紅湖」成因的專題，拿下今年全國高級中等學校專業群科專題製作競賽第1名。（李金生攝）

陳駿為、董皓元和薛佩姍3位同學耗時一年，完成有關杜氏藻的研究調查。（李金生攝）

搶進全國第一的榮譽是水養科同學從理論走向實際的成果。（李金生攝）

校長劉湘金強調，未來該校將持續在專業群科在地化的基礎下，加入關懷鄉土和觀光產業元素，讓學習更加多元化和趣味化。（李金生攝）

金門農工水產養殖科在做中學、學中做，拿出全國競賽第一的好成績。（李金生攝）

金門「粉紅湖」有「上帝的調色盤」之譽，成為各地遊客絡繹打卡的熱點，也讓金門農工水產養殖科的3位同學以它為名的專題，拿下今年全國高級中等學校專業群科專題製作競賽第1名，讓這處爆紅的景點增添更多精彩。

金門去年降雨量僅475毫米，不及往年平均降雨量的一半，各地湖泊乾涸見底，但位於西半島金寧鄉慈湖的1處魚塭池水，卻在炎陽下呈現浪漫的粉紅色，與周遭魚塭碧綠、黃色池水相映成趣，從高地俯瞰更是美不勝收，被慕名來訪的遊客譽為「上帝的調色盤」。

金門農工水產養殖科師生實地勘查，發現「粉紅湖」成因眾說紛紜，陳駿為、董皓元和薛佩姍3位同學在董倫如、回兆年老師的指導下，以金門粉紅湖(杜氏藻Dunaliella sp.)的形成研究調查，耗時1年進行調查分析，並製作專題進軍全國大賽，為該校奪得歷年來參賽的最佳成績。

3人小組發現粉紅湖的成因原來是池水中充滿杜氏藻(Dunaliella sp.)的蹤跡，杜氏藻在池水不斷蒸發，水中鹽度持續上升至千分之250，到達海水魚、蝦類無法活存的逆境下，體內會生成β -胡蘿蔔素，導致藻體細胞變紅，最終造成湖水變色。

他們的調查研究涵蓋鹽度、溫度、光照以及磷酸鹽等的變化對杜氏藻體的β -胡

蘿蔔素含量的影響，不但澄清一般以為「粉紅湖」成因是水中存在光合菌的說法，而且也在東半島的金沙鎮西園鹽場發現另一處粉紅湖，證實只要在同樣的環境條件下也有可能出現。

研究報告也指出，杜氏藻對於鹽度的耐受度相當驚人，在陸封型鹹水域發現到的機率較高，原因主要是池水會因為日照造成鹽度上升，使耐鹽的杜氏藻成為優勢種；若為開放式水域，則會因為鹽度較低（約千分之28~35），使其他植物性微生物生長旺盛，杜氏藻即無競爭優勢。未來可針對休耕的魚塭，透過池水的環境條件監控與穩定，開發成為海島特色景點。

校長劉湘金強調，這項搶進全國第一的榮譽是水養科同學從理論走向實際的成果，未來該校將持續在專業群科在地化的基礎下，加入關懷鄉土和觀光產業元素，讓學習更加多元化和趣味化。

(中時 )