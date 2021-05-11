國民黨立委張育美、民眾黨蔡壁如、民進黨邱泰源11日共同舉辦聯合記者會感謝護理師辛勞。(張育美提供／呂筱蟬桃園傳真)

5月12日是國際護師節，今年新冠肺炎疫情仍持續，台灣挺過一次又一次的危機，尤其是部桃事件，在醫事人員戮力同心下，戰勝疫情。護理師往往是站在第一線，冒著自身生命與健康風險，肩負抗疫責任，守護國人健康。

國民黨立委張育美、民眾黨蔡壁如、民進黨邱泰源11日共同舉辦聯合記者會感謝護理師辛勞，也邀請護理界代表中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋、秘書長曾修儀與會。張育美與蔡壁如委員同樣來自醫事護理界，連續兩年選在國際護師節前夕，在立法院舉辦慶祝護師節記者會活動，一同為護理人員爭取權益。

張育美表示，護理人員長久的付出，絕對不應該被視為理所當然，各界更應該珍惜，以及給予護理人員應得的支持。張育美說她在擔任立委前，長期在醫療機構內工作，所以對於護理人員在疫情下的負荷與需要，份外感同身受。例如在去年疫情開始時，她曾質詢衛福部要求釐清專責病房的護理人員津貼發放標準，認為不應該以「班」為單位，而應該對應到每「位」護理人員的照護付出；此外，她也相當關心疫情期間的防疫物資，無論是去年年初口罩、手套的缺乏，到最近因為諾富特飯店疫情，而提高周圍院所的物資需求，她發文給指揮中心、衛福部及疾管署協調物資的發給，力求後勤補給的充足。

蔡壁如表示，護理人員是一群無名英雄，應向這群偉大的南丁格爾致敬。她說，護理師的壓力不只是工時長的問題，有時因工作緊湊，連吃飯、喝水、上廁所的時間都沒有，下班後還要做報告與開會，造成護理師流動率高的狀態。蔡壁如拿出統計數據，台灣護理人員平均服務年資僅7.7年，而且10家醫院有9家缺護理師，有執照的護理人員僅6成留在臨床照顧病人。護理師錢少、事多、責任重、壓力大，讓許多護理系學生根本不願走臨床。蔡壁如呼籲政府相關部門要認真檢討護理師血汗勞動的問題，並提出具體解決方案，讓護理師們能夠在安心、快樂的工作環境中守護國人的健康。

邱泰源首先感謝護理人員不論是平時還是在Covid-19疫情期間，與醫師們一同照護民眾健康與堅守防疫第一線。邱泰源表示他過去在台大醫院服務三十多年期間，深深感受到護理人員的教育訓練堅持著關懷的核心價值，把關懷與護理專業發揮到極致，也引導許多照護團隊讓照護更有品質，造福許多的病人。

委員們感念護理人員的辛勞，在5月12日護理師節前夕表達感謝之意，送上護理師的代表花朵海芋給出席的護理師全聯會代表。海芋代表純潔與堅忍，恰恰就是護理人員最貼切的形容。委員們也表示未來在立法院內會持續為醫護人員爭取權益。

(中時 )