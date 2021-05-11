亞馬遜公司周一首度發行「永續債券」（Sustainability Bond）籌集10億美元，將用於投資可再生能源、清潔的交通運輸、綠色建築和可負擔的住房。

隨著越來越多企業發行綠色債券（green bond）和永續債券，亞馬遜這家全球最大的企業也加入行列。在投資人要求提升環境、社會和企業管理（ESG）責任的呼聲日漸高漲之際，這個所謂的「氣候債券」市場正快速成長。

根據氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）的數據，全球綠色債券的發行金額在2020年底達到2700億美元，創下歷史新高記錄，今年可能達到4500億美元。

亞馬遜周一總發債金額高達約185億美元，這表示透過永續債券所籌得的資金僅佔其中的一小部分。亞馬遜表示，這是新的「永續債券框架」（Sustainability Bond Framework）計畫的一部分，未來將用於現有和新的項目。

亞馬遜表示，這些項目包括為運輸車隊購買電動車，以及採購電動自行車和其他替代的電動送貨車。該框架亦包括永續建築項目，例如在維州總部使用基於可再生能源的全電動加熱和冷卻系統。

亞馬遜並表示，這些資金也可能用於在綠能運輸和零碳排建築方面的私募股權投資。該公司此前已承諾將在2040年以前實現淨零碳排的目標，且在2030年以前旗下所有業務都將使用可再生能源。

(時報資訊)