在10日收歷史新高後，韓國股市因隔夜美國那斯達克指數大跌拖累，科技族群疲弱表態，大盤最後尚守3200關卡。KOSPI指數收3,209.43點，下跌39.87點，跌幅1.23%，終結日線連四紅。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

三星電子與SK海力士分別跌2.28％與5％，網路業者Naver也跌3.59％。

電動車電池材料製造業者SK IE Technology（SKIET），11日首次公開發行時，股價立馬上張翻倍，但隨即而來的賣壓，最後讓股價大跌近30％。

外資賣超2.2兆韓元，約19.6億美元。

不過，11日的經濟數據卻有好消息。韓國5月前10天出口，年增81.2％，也令外界期待景氣有複甦跡象。

Bookook證券認為，KOSPI的晶片類股被美國同業拖累，而表現地潰不成軍。

最新匯價，目前1美元可兌換1,119.6韓元，韓元貶值0.52％。

韓國3年期公債殖利率，降0.9個基準點至1.128％。

(時報資訊)