來吉大橋旁發生雜草火警，消防人員到場後控制火勢。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

來吉大橋旁發生雜草火警。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣阿里山鄉149線49公里處今天中午傳出火警，來吉大橋旁的雜草起火燃燒，村長帶領村民、村幹事救火，消防局獲報後派員前往，幸現場無人員傷亡，消防人員約1小時即控制火勢，下午3點48分火勢熄滅。

嘉縣消防局今天中午12時02分接獲報案，指阿里山鄉149甲線來吉大橋旁發生雜草火警，獲報後立即派遣奮起湖人車前往，奮起湖人車12時47分抵達後回報現場為原住民保留地（阿里山鄉來吉段150-3號）雜草起火燃燒，面積約0.6公頃，無人員傷亡，13點41分控制火勢，下午3點48分撲滅。

(中時 )