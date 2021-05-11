嘉縣阿里山鄉149線49公里處今天中午傳出火警，來吉大橋旁的雜草起火燃燒，村長帶領村民、村幹事救火，消防局獲報後派員前往，幸現場無人員傷亡，消防人員約1小時即控制火勢，下午3點48分火勢熄滅。
嘉縣消防局今天中午12時02分接獲報案，指阿里山鄉149甲線來吉大橋旁發生雜草火警，獲報後立即派遣奮起湖人車前往，奮起湖人車12時47分抵達後回報現場為原住民保留地（阿里山鄉來吉段150-3號）雜草起火燃燒，面積約0.6公頃，無人員傷亡，13點41分控制火勢，下午3點48分撲滅。
(中時 )
嘉縣阿里山鄉149線49公里處今天中午傳出火警，來吉大橋旁的雜草起火燃燒，村長帶領村民、村幹事救火，消防局獲報後派員前往，幸現場無人員傷亡，消防人員約1小時即控制火勢，下午3點48分火勢熄滅。
嘉縣消防局今天中午12時02分接獲報案，指阿里山鄉149甲線來吉大橋旁發生雜草火警，獲報後立即派遣奮起湖人車前往，奮起湖人車12時47分抵達後回報現場為原住民保留地（阿里山鄉來吉段150-3號）雜草起火燃燒，面積約0.6公頃，無人員傷亡，13點41分控制火勢，下午3點48分撲滅。
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