國內新冠肺炎疫情今天一口氣增加7例，已經進入社區感染，台南市長黃偉哲下午表示，台南市配合中央防疫措施，室內活動100人、室外活動500人一律停止，盤點台南活動包括西港香、端午划龍舟、月津港燈節等都會遵照室外500人、室內100人規範，至於14日在成大開幕的全大運，到最後可能是有選手比賽但無觀眾，主辦單位成大4點40分也將說明防疫升級因應措施。

黃偉哲說，病毒遠在天邊、近在眼前，疫情來勢洶洶，非同小可，北部有確診，南部絕對不能掉以輕心，也沒有任何僥倖本錢，從現在開始配合中央政策，停止大型集會，加大力道管控。

他說，現在是生死存亡時刻，現在防疫出現破口，要趕快把防疫缺口補起來，處理好再究責，若苦口婆心勸導，再有不戴口罩、不遵守防疫規定、居檢期間趴趴走者，絕不寬待，必要時也會對一些違法犯紀者，研議可行的話，也不排除公布不配合防疫者的姓名，讓全國民眾認識這些造成防疫破口的人。

不過，黃偉哲今天下午出席技職職覽會記者會，他說，5月20日至22日在遠東科技大學登場的技職博覽會確定照常舉辦，但將採取人流管控，往年活動約吸引3、4000人進場，今年將管控同一時段只能有100人，遵照防疫規定。

黃偉哲說，針對這波疫情防疫升級，過去在夜市相關活動宣導多以勸導戴口罩、實施實名制等，接下來，勸導不聽就開罰，絕不寬貸。他說，這次疫情延燒就是從一個人僥倖開始，造成防疫缺口，「一人僥倖，全民遭殃」，希望從現在開始，大家齊心努力，挺過這波疫情衝擊。

(中時 )