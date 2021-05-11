本土病例暴增感染源不明！ 侯友宜強烈建議中央擴大普篩

中央認定新冠肺炎進入社區感染，新北市去年曾有針對模擬社區感染的超前部屬演練，新北市長侯友宜今被問到是否會再舉辦時表示，現在已經在社區做初步的實戰消毒，希望在個案階段就就解決，市府也會隨著疫情轉換步調。

侯友宜說，去年有演練過一次，現在正在做初步社區實戰，從消毒做起，目前是單一個案，過去也曾演練多個個案時，如何處理社區感染。

侯友宜也說，他已再三提醒同仁，如何透過演練影片中扮演好自己的角色，希望能在個案階段就能處理掉。

【LIVE直播】新北蘆洲新增1例感染源不明 侯友宜緊急宣布防疫升級｜2021.05.11

(中時 )