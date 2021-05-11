疫情擴大新北將再防疫演練？侯友宜：已進入實戰 15:282021/05/11 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情擴大新北再防疫演練？侯友宜：已進入實戰。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土病例暴增感染源不明！ 侯友宜強烈建議中央擴大普篩 訂閱影音： 中時新聞網 中央認定新冠肺炎進入社區感染，新北市去年曾有針對模擬社區感染的超前部屬演練，新北市長侯友宜今被問到是否會再舉辦時表示，現在已經在社區做初步的實戰消毒，希望在個案階段就就解決，市府也會隨著疫情轉換步調。 侯友宜說，去年有演練過一次，現在正在做初步社區實戰，從消毒做起，目前是單一個案，過去也曾演練多個個案時，如何處理社區感染。 侯友宜也說，他已再三提醒同仁，如何透過演練影片中扮演好自己的角色，希望能在個案階段就能處理掉。 【LIVE直播】新北蘆洲新增1例感染源不明 侯友宜緊急宣布防疫升級｜2021.05.11 社區疫情爆了？蘇揆證實：台灣有新狀況 陳時中還hold得住嗎？ (中時 ) #侯友宜 #實戰 #演練 #個案 #社區感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情有擴大趨勢 侯友宜：全面備戰 12:352021/05/11 生活 疫情擴大 民進黨16日登場公投施政說明會暫緩 15:352021/05/11 政治 國內爆社區疫情 台中各醫院、住宿型機構禁探病 16:522021/05/11 生活 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 11:572021/05/11 生活 華航清零計畫2.0 盼將社區感染風險降到最低！召回機師檢疫14天 貨運剩2成 04:102021/05/11 焦點要聞 2022新北市長選戰民調出爐 侯友宜最強對手是他 11:102021/05/11 政治 兩醫師警覺揪出確診 陳時中不否認：出現隱形帶原者 14:402021/05/11 生活 新北11家農漁會 榮獲農金獎 04:102021/05/11 地方新聞 綠智庫新北市長民調侯友宜無敵 陳時中「輸的距離」曝光 11:382021/05/11 政治 疫情再爆！果陀劇場14場演出首當其衝、損失成本破千萬 16:192021/05/11 娛樂 沒等下午2點中央公布 柯文哲臉書「先偷跑」：新北、宜蘭出現本土病例 14:162021/05/11 生活 生活熱門新聞 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 颱風恐生成 影響台灣機率曝 彭啟明揭最新梅雨發展 - 生活 她揪出宜蘭5例群聚 機警急診醫郭恩悅：母親節2病人不尋常 - 生活 病毒害迫降！為什麼都是華航機師 長榮卻沒事 - 生活 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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