疫情升溫，許富凱原訂5月29日在台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，但因疫情逐漸變嚴峻，緊急宣布小巨蛋演出停辦。對此，許富凱、主辦單位回應說很遺憾的，由於新型冠狀病毒疫情近來正值關鍵時期，主辦單位與富凱遵照中央政策指示，顧及樂迷們的健康安全，共同抵抗、做好防疫，正式宣告「拾歌」台北小巨蛋演唱會將延期舉辦，後續相關訊息將會近期再與大家說明。

而A-Lin將在12日於大直ATT SHOWBOX開唱，她一連舉辦10場演唱會，上週已舉辦3場演唱會，至於剩下7場演出，她的經紀人表示將會公布延期時間，正在會議討論中。近來疫情驚傳升溫，指揮中心宣布「疫情警戒標準及因應事項」，恐將停辦室內100人、室外500人以上集會活動，警戒期需至6月8日。

首當其衝影響演唱會、活動等，草東沒有派對及陶晶瑩分別將在5月22、6月5日於台北小巨蛋舉辦萬人演唱會，對此，主辦目前皆表示靜候下午台北市和中央指揮中心說明，他們持續密切關注，若有變動會再宣布。

(中時 )