「係金ㄟ！」日前大陸一對姊弟在路邊遛狗時，在路邊檢到一筆高達26萬人民幣的鉅款，該姊弟母親第一時間不敢置信，認為是惡作劇直言應該是「冥錢」。隨後報警處理後，才確認是真鈔。

綜合陸媒報導，日前，就讀崇明建設小學五年級的張曉曦和弟弟張梓晨在玩耍時，無意在路邊發現了一筆鉅款，經清點後金額高達26萬元。

姐姐張曉曦回憶，5月1日上午9點多，她和弟弟在社區裡的籃球場遛狗，沒想到小狗一頭撞上了被丟棄在路邊多日的老舊床頭櫃上，裡面發出了陣陣響聲，出於好奇，兩人打開櫃門一探究竟。

張曉曦說， 聽到木板撞擊的聲音，裡面的東西是先用牛皮紙包了一層，再用信封包了一層，打開之後全是百元大鈔。（看到之後）先是覺得緊張，馬上想到拿錢報警。因為覺得失主肯定很著急。

面對這筆鉅款，姐弟商量決定先去告訴媽媽，然後讓媽媽報警尋找失主。然而，當聽到姐姐的描述後，家人們一開始都以為是小孩子的惡作劇。張曉曦媽媽王廣娜直言，「不相信，誰會把那麼多錢扔在下面，我告訴她肯定是冥幣」。

不過，想到遺失這筆錢的人可能心急如焚，多次告知無功而返的張曉曦決定由自己看守在錢款旁邊，讓弟弟拿著其中一疊錢，去給媽媽看，家人們這才相信姐弟倆說的事情，隨後跟隨張曉曦來到現場將錢代為保管，並第一時間報警處理。

(中時 )