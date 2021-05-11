今天宜蘭羅東一口氣出現5名遊藝場群聚個案，讓民眾看了非常擔心，甚至有老司機在PTT上發文分享「台灣遊藝場」的特性，指裡面一堆人邊抽菸邊聊天，還會一起吃飯喝飲料，恐怕都沒確實戴好口罩，讓他擔憂直呼「一定全場都中」，引發網友熱議，太恐怖了，但在遊藝場中似乎沒人在戴口罩吧？

中央流行疫情指揮中心今宣布新增7例本土，其中5例為宜蘭羅東遊藝場群聚事件，案1202為30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路上的「銀河百家樂」遊藝場工作，9日出現症狀，今確診，目前匡列35位接觸者，其中4人採檢結果為陽性（案1208至案1211）、17人陰性，10人檢驗中。

對此，一名網友在PTT上發文表示，台灣遊藝場都是又小又擠，裡面一堆人在抽菸，不然就是吃檳榔、吐檳榔渣，代表著裡面的人恐怕都沒有戴口罩；加上遊藝場每天早中晚都會供應便當，不少人在裡面一待就是一整天。

該網友指出，在遊藝場中玩機台的客人多是一邊抽菸、一邊聊天，甚至到了吃飯的時候，還會邊吃便當和喝飲料，在這樣的狀況下，如果遊藝場裡面有一位確診病人玩機台，那麼一定全場都中，不用懷疑。

該網友說，日本柏青哥機台都會固定噴酒精消毒，但台灣的遊藝場是將酒精掛在機台的旁邊，讓顧客自己噴酒精消毒，但許多人都不會主動拿起來消毒，因此裡面很多機台常常髒得跟什麼一樣，甚至還看過有人邊玩邊摳腳。

該網友也說，進入遊藝場中要戴口罩這件事情，店員連客人抽菸都不敢阻擋了，何況是沒戴口罩？萬一說了，導致客人跑掉誰要負責。

貼文引起網友討論，「太恐怖了」、「遊藝場本來就沒再戴口罩，菸、酒、冷氣，戴了口罩就沒了感覺」、「如果不是開分員，是機台自己掉代幣的，那就更髒了」、「這家離車站近又好停車，周圍也很多吃的，很恐怖」、「重點是這種地方沒人在戴口罩吧！」

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(中時新聞網)