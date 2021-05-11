北市府今下午召開「防疫升級記者會」，由市長柯文哲主持。（黃婉婷攝）

台灣今新增7例本土確診案例，其中5例在宜蘭羅東、1例在新北蘆洲、1例則為機師家人，前2者皆感染源不明，讓鄰近的台北市挫在等。台北市長柯文哲今宣布，北市防疫正式升級至第1階段，室內100人、室外500人以上活動停辦，包括即將於16日舉辦的開齋節、小巨蛋演唱會也受到影響，至於國中會考則會在明日另舉辦記者會說明。

目前北市防疫計畫遵循中央秋冬專案，規定出入8大類場所應佩戴口罩，根據北市最新公布的防疫3階段措施，若出現感染源不明的本土案例，將啟動第1階段，室內100人、室外500人以上活動全數停辦。若單週出現3件以上社區群聚或，1天確診10名以上不明感染源的本土案例，就啟動第2階段。若14天內平均每日確診100例以上且半數找無傳染鏈，則進入第3階段。

北市府今下午召開「防疫升級記者會」，柯文哲會上指出，由於疫情擴散，室內100人、室外500人的活動停辦，人數低於此的活動，若要舉辦必須擬計畫告知觀傳局、衛生局，並保持社交距離，但基本上建議停辦。

柯指出，教育局部分，畢業旅行、戶外教學停辦，畢業典禮改線上，校園開放即日起停止，搭乘交通運具全程戴口罩、禁飲食，吃餐廳桌菜要保持距離或採梅花座，老人共餐和課程如長春樂活遊也取消。

疫苗部分，柯說，將請聯醫指定疫苗接種處，只要是防疫旅館工作人員，可享免掛號費，至於國中會考相關措施，因為牽涉到一些細節，影響層面擴及全市校園與學生，預計明天上午10點會再召開另外一場記者會說明。

至於有哪些活動停辦？黃珊珊舉例，長春樂活旅遊、16日的開齋節、小巨蛋及北流展演都將全數暫停，其他如醫院探病、畢業旅行與戶外教學、老人共餐與課程也都拍板停辦，至於直飲台也將全面停用。

黃珊珊也說，目前規畫畢業典禮採線上，電影院採梅花座、維持100人以內，大眾運輸全面禁止飲食，親子館活動則規定在100人以下，相關細節會在調整SOP後，視情況再做滾動式調整。

(中時 )