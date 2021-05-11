群創(3481)公布第1季財報，由於供應鏈持續緊俏以及終端需求維持高檔，推升面板價格上揚，單季稅後淨利與友達(2409)一樣，同樣突破百億元，達到116億元，為2017年第3季以來單季最高，每股盈餘為1.15元。折舊及攤銷為91億元，資本支出為35億元。

總計第1季營收838億元，優於去年同期504億元，本業利益149億元，較去年同期轉盈，歸屬母公司稅後淨利116億元，同樣較去年同期轉虧為盈，營業外支出因認列海外可轉換公司債選擇權評價損失21億元。

今年第1季整體出貨面積709萬平方公尺，較前一季減少4.7％，液晶面板售價為每平方公尺413元美金。中小尺寸營收為170億元，較上一季減少2.9％；中小尺寸合併出貨面積78.83萬平方公尺，較前一季減少3.0％。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為26％，可攜式電腦為27％、桌上型螢幕為10％、電視為37％；以產品尺寸別區分，10吋以下為21％、10到20吋為31％、20到30吋為12％、30到40吋為8％、40吋以上為29％。

展望第2季，上游供應鏈供給仍緊俏以及後疫情時代零接觸的新生活模式崛起，同時，教育產品的需求帶動及電子產品規格提升，使得面板產能維持供不應求，第2季面板報價漲勢可望延續。

群創預估第2季大尺寸面板出貨面積與前一季持平，平均出貨單價(ASP)季增率約15％，中小尺寸出貨面積季減3％以內。

(時報資訊)