儘管上游化學材料短缺，電子化學材料通路商—崇越電(3388)第2季及第3季營運可望維持第1季水準，崇越電通董事長潘振成表示，由於日本信越新產能預計第3季開出，可望解決貨源取得問題，今年營運展望看起來正向，可望比去年好。

崇越電通今天下午參加櫃買中心業績發表會，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，主要國際大廠包括：Shin-Etsu Chemical(信越化學)、Dow Sil(陶熙,原名Dow Corning)、MPM(隸屬韓國KCC集團)、Wacker(瓦克)，以及大陸廠商：埃肯(挪威Elkem集團)、新安化工、浙江合盛、東岳等；由於Silicone廣泛應用在各種產業，不易受單一或少數產業景氣循環影響，且崇越電有效交易客戶超過1萬家，單一客戶營收佔比小於3%，加上每年都會發展出新應用領域的材料，讓公司營運相對穩定。

全球加速施打新冠肺炎疫苗，各國經濟逐漸復甦，帶動消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，連帶相關應用的矽利光產品也呈現供不應求，但各項上游原物料因諸多因素導致供應不足，加上運輸成本高漲，致使缺料問題難解，潘振成表示，第2季及第3季供需失衡及缺貨仍會持續，原料價格將維持高檔，預期日本信越新產能開出貨可望解決貨源問題。

受惠於終端需求強勁，崇越電通第1季稅後盈餘為1.39億元，年成長62.52%，為10季來新高，單季每股盈餘為1.88元，累計前4月合併營收為29.41億元，年成長21.17%。

潘振成表示，由於原料廠多在2月到4月進行歲修，且現有船班不正常及運費調漲很凶變數，導致最近貨源確實有短缺，不過公司的供應商歲修已經完成，預計5月以後會到貨，而日本信越在3年前大手筆投資1100億日圓擴產預計第2季完成，第3季開出新產能，隨著新產能開出，貨源問題可望解決。展望未來，潘振成預估，原料價格將維持在高檔，潘振成表示，業績成長程度取決於5G/汽車(含電動車)/消費電子/醫療等產業之生產稼動率，今年營運展望看起來正向，可望比去年好。

(時報資訊)