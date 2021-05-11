原相(3227)今(11)日舉辦法人說明會，單季每股獲利為3.08元，展望第二季，原相各產品線都有不錯的成長，預計第二季營收季成長10~15%、相較去年同期則有4成的成長幅度。

原相第一季營收22.45億元，季減少9%、年增加32.45%，首季營收略優於預期；單季稅後純益為4.26億元，季減少9.75%、年增加57.78%；單季每股稅後純益3.08元，單季獲利為史上第四高；單季毛利率為57.2%，季減少約1個百分點，年減0.27個百分點，毛利率表現符合預期，相較去年第四季略減主要是因為產品組合變化所致，營業淨利率為20.5%，略低於預期，主要是首季認列較多的光罩費用。

財務長羅美煒表示，原相首季產品組合變化不大，滑鼠占比營收57%、遊戲機減少至11%、其他產品則為32%。

展望第二季，羅美煒預估，各個產品線客戶需求都不錯，包括滑鼠、遊戲機、OTS(光學追蹤感測器)以及安防等，整體營收預計季成長10~15%、相較去年同期有4成成長。

以第二季產品組合來說，羅美煒預估，原相預估滑鼠占比營收成長會稍微減緩，產能不足是主要原因之一，遊戲機則和第一季差不多，其他產品營收占比則會增加到35%；第二季毛利率則可以維持穩定、約落在57%，營業費用也可維持穩定，在無特殊費用支出下，營業費用率會下降，單季營業淨利率預計落在23~25%。

(時報資訊)