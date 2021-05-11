美國戴爾科技公司（Dell Technologies）執行長兼創始人在接受德國媒體《Handelsblatt》訪問時表示，全球半導體短缺對電腦製造商而言將是一大挑戰，而晶片短缺的情形可能持續數年之久。
電子裝置的需求急升，以及美國對中國科技公司祭出制裁，是導致晶片短缺的主要原因，從汽車到電腦，乃至於智慧手機，許多產品的生產都受到限制。
戴爾執行長Michael Dell在接受德媒訪問時表示，這樣的短缺可能持續數年，即使在世界各地建造晶片工廠，也需要時間。
他並表示，以高達700億美元的年度訂單量來看，戴爾公司已經是許多半導體製造商最重要客戶之一，但仍需多付訂金才能確保晶片供應。
他表示，尤其是舊款和較低價的半導體很難取得，「我們談的是價格不超過1美元，且幾乎用在所有地方的零組件，但就算是技術較新的晶片也不容易買到」。
(時報資訊)
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