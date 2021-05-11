開發金(2883)今舉行線上法說會，開發金第1季獲利98.4億元，EPS為0.66元；第1季自結獲利就已達去年全年獲利的78%，寫下好成績。開發金表示，市場資金依舊充沛且企業獲利上修，帶動3月台股指數上漲近3%，有效挹注證券業務獲利動能，加上直接投資業務收益貢獻，認列中壽權益法投資獲利，獲利因而大幅成長。開發金今年處分開發大樓的處分利益，預計在今年第三季入帳。

開發金董事會通過發放0.55元現金股利，股息殖利率約4.07%。董事會也通過發行限制員工權利新股，並將成為第一家達成2045年淨零碳排的金控。

開發金總經理龐德明今天也首度分析全球五大金融服務趨勢，該等趨勢改變影響了全球金融服務產業，包含開發金控。五大趨勢如下，一、客戶經驗驅動競爭優勢。二、支付面破壞式創新。三、新的競爭者及商業模式。四、數據及人工智慧高度客製化。五、主管機關鼓勵競爭及強化客戶保護。

而因應上述的五大趨勢，開發金也設立「ABCDE五大策略」新方向，A、數位躍升。B、首選雇主。C、顧客導向。D、驅動成長。E、高效執行。

今年4月開發金獲利28.8億元，累計前4月獲利為127.2億元，EPS為0.85元。今年前4月中壽挹注開發金獲利比重最高，而中壽首季獲利，主要是來自於投資收益的資本利得。

開發金控南京東路總部大樓在今年1月順利標脫，由新光人壽以92億8,880萬元標下，開發金預計將可有約80億元的處分利益落袋，挹注2021年每股獲利逾0.53元。開發金今天法說也明確說明該處分利益在3Q入帳。

(時報資訊)