原相(3227)今(11)日舉辦法人說明會，財務長羅美煒表示，現在看到各產品線的動能都不錯，今年業績主要取決於可以拿到多少產能，現在供應鏈確實也有漲價問題，原相也積極在和客戶都溝通，整體來說，原相預估上半年業績相較去年同期會有3成的成長。

羅美煒表示，今年對原相來說，可以做到多少業績，絕對和可以拿到的晶圓、封測的產能有關係，5月營收預估不會有太大差異，現在看到需求都不錯，主要是要看後續生產的狀況，現階段產能的確不足，原相全力爭取晶圓、封測廠的支持，他表示，目前供應鏈的確有漲價情況，原相會以謹慎的態度來處理漲價的問題，客戶也多可以理解，原相會持續和客戶溝通，至於漲價對毛利率的影響，還是要看成本轉嫁的狀況，以及產品組合，原相會做一些有效的產能配置，以發揮產能效應。

羅美煒表示，今年看到安防、心率、OTS(光學追蹤感測器)需求都不錯，現在各品項佔比營收都在5~10%，遊戲機全力配合客戶拉貨需求，另外，TWS(無線藍芽耳機)方面，目前出貨穩定成長，銷售持續增加，客戶評價都很高，今年銷售可以持續穩定成長，去年導入ANC(自動降噪)的TWS其Design in數量持續增加，但目前產能問題還是最必須解決的問題，占比營收約5~10%；至於車用晶片，目前小量出貨中，原相也持續努力中，整體來說，原相預估上半年業績相較去年同期會有3成的成長。

目前供應鏈的確有漲價情況，原相會以謹慎的態度來處理漲價的問題，客戶也多可以理解，原相會持續和客戶溝通，在產能爭取上，原相也持續在做。

至於近期新台幣升值，羅美煒表示，因為原相主要是收美金，付款多以美金為主，所以預估對毛利率影響有限，原相也會盡可能做好避險，將影響降到最低。

被問到近期股價的調節，羅美煒表示，股價主要是市場反應，故不特別針對股價做回應，原相最主要是把營運成績做出來，在股利上，原相董事會先前也通過每股配發現金股利8.5元，公司也會持續關注是否會要實施庫藏股，但目前尚無計畫。

(時報資訊)